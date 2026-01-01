Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 176 из 205 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 168 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 205 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 176 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА в 15 локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской и Одесской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 января на территории Российской Федерации были перехвачены 168 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Азовского моря, над Крымом, над территорией Краснодарского края, Брянской, Тульской и Калужской областей, над Московским регионом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Губернатор оккупированной российскими военными части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Хорлах, на побережье Черного моря, в результате попаданий трех украинских БПЛА по кафе и гостинице погибли не менее 24 человек и более 50 человек пострадали. Данные о пострадавших и погибших уточняются. По словам губернатора, среди погибших есть ребенок. Он также утверждает, что ВСУ использовали в том числе дрон с зажигательной смесью. Атака была совершена около полуночи, начался пожар – его удалось потушить только к утру. Командование ВСУ пока не комментирует эту информацию.