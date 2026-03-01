x
01 марта 2026
Мир

Трамп: "Новое руководство Ирана попросило меня о разговоре и я согласился"

Иран
Война с Ираном
США
Дональд Трамп
время публикации: 01 марта 2026 г., 18:34 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 18:34
Трамп: "Новое руководство Ирана попросило меня о разговоре и я согласился"
AP Photo/Matt Rourke

На второй день операции "Эпическая ярость" президент США Дональд Трамп заявил корреспонденту издания The Atlantic, что новое руководство Ирана "хочет с ним поговорить".

"Они хотят поговорить, и я согласился, так что я буду с ними общаться. Им следовало это сделать раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго", – заявил Трамп журналисту Майклу Шереру.

На вопрос о том, состоится ли разговор с иранцами сегодня или завтра, Трамп ответил: "Я не могу вам этого сказать". При этом он отметил, что некоторые из участников недавних переговоров с иранской стороны уже мертвы.

Отметим, что новый верховный лидер Ирана пока не избран. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил 1 марта катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что преемник верховного лидера, возможно, будет избран "через день-два".

Мир
