Суд запретил указ Трампа о доказательстве гражданства при федеральной регистрации избирателя

время публикации: 01 ноября 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 06:15
AP Photo/Majdi Mohammed

Федеральный суд в округе Колумбия запретил исполнение президентского указа Дональда Трампа, требовавшего предъявлять паспорт или иной документ как доказательство гражданства при заполнении федеральной формы регистрации избирателя.

Судья Коллин Коллар-Котелли сочла, что инициатива нарушает принцип разделения властей, отметив, что Конституция "возлагает регулирование выборов на штаты и Конгресс, а не на президента".

Суд также запретил федеральной Избирательной комиссии по помощи штатам менять инструкции к федеральной форме регистрации в части "документального подтверждения гражданства" и связывать федеральное финансирование выборов штатов с выполнением оспоренных положений указа, передает ABC News.

Иск был подан правозащитными и партийными структурами, включая такие как League of Women Voters, ACLU и "Демократический национальный комитет". В иске утверждалось, что указ Трампа неконституционен и дискриминационно скажется на избирателях, у которых нет под рукой "дорогих" документов. Суд поддержал истцов по ключевому требованию.

