Пентагон одобрил передачу ракет Tomahawk Украине

Пентагон дал "зеленый свет" на передачу Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk, отметив, что это не повлияет на запасы США, однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, сообщает CNN со ссылкой на три американских и европейских источника.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ранее в октябре Трамп заявил, что предпочел бы не передавать ракеты, поскольку "мы не хотим отдавать то, что нужно для защиты нашей страны".

Решение Трампа последовало на следующий день после телефонного разговора с Владимиром Путиным, который предупредил, что ракеты Tomahawk с дальностью около 1600 километров смогут поражать крупные российские города вроде Москвы и Санкт-Петербурга, что не повлияет на ход боевых действий, но навредит отношениям США и России. При этом, по данным CNN, Трамп полностью не снял вопрос о поставках с повестки, и администрация подготовила планы быстрой передачи ракет в случае положительного решения президента.