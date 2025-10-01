Армия РФ нанесла удар по Балаклее Харьковской области, погибла женщина
время публикации: 01 октября 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 22:47
В среду, 1 октября, армия РФ нанесла удар по Балаклее Харьковской области.
В результате российской атаки погибла 70-летняя женщина, ранены девять человек.
"Сегодня вечером враг нанес удар по центральной части города Балаклея. Ракета попала в землю возле жилой пятиэтажки. В результате взрыва произошел пожар: горели квартира на пятом этаже дома и легковые автомобили", – рассказали сотрудники ДСНС Харьковской области.
В Национальной полиции Украины сообщили, что в результате атаки повреждены многоквартирный дом, кафе, торговые киоски, аптека, автомобили и другие объекты инфраструктуры.