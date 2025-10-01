Миссия ООН в Гаити преобразована в силы по борьбе с бандитизмом, Россия раскритиковала решение

Совет безопасности ООН принял резолюцию о преобразовании Многонациональной миссии по содействию безопасности Гаити в Силы по борьбе с бандитизмом. В состав сил будут входить 5500 полицейских и военнослужащих.

Миссия, возглавляемая Кенией, была создана в 2023 году решением Совбеза ООН. Ее численность была значительно меньше. Миссия, первоначально состоявшая из 1000 полицейских, оказывала поддержку полиции Гаити. Власти страны заявляли о необходимости ее значительного расширения.

В поддержку резолюции выступили 12 членов Совета безопасности, три страны – Россия, Китай и Пакистан – воздержались. Российский представитель Василий Небензя заявил, что Совету вновь навязывают весьма опасную и плохо проработанную авантюру.

Гаити, одна из беднейших стран мира, по сути, является государством, потерпевших крах. В стране процветает преступность, значительные территории контролируются вооруженными бандами.