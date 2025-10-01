25-летняя израильтянка погибла в результате ДТП в Таиланде

Лиам Шрот, 25-летняя студентка из Хайфы, погибла в результате дорожно-транспортного происшествия во время туристической поездки в Таиланд.

Лиам училась на факультете инженерии биотехнологического и пищевого производства, в течение трех лет подряд она была отличницей факультета.

Министерство иностранных дел находится на связи с семьей погибшей девушки.