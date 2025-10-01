В Непале избрана новая живая богиня

В Непале выбрали новую Кумари – воплощение древней индуистской богини Таледжу. Новой живой богиней стала двухлетняя Арьятара Шакья, сменившая восьмилетнюю Тришну Шакьи. Она была торжественно отнесена близкими в храмовый комплекс Кумари Чоук.

В этом храме-дворце она проведет ближайшие годы, пока у нее не начнется половое созревание, а потом вернется к обычной жизни. Основная ее обязанность – приветствовать верующих, сидя на троне. Покидать храм она сможет только по религиозным праздникам, сидя в золотом паланкине.

На роль Кумари выбирают только девочек из буддийской касты Шакья, однако почитают ее и буддисты, и индуисты. Они должны обладать 32 признаками совершенства, в том числе звонким голосом, коровьими ресницами и цветом кожи, подобному лотосу. Чтобы доказать, что они не боится темноты, девочки должны провести ночь в храме с отрубленными головами буйволов.