01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Непале избрана новая живая богиня

время публикации: 01 октября 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 14:09
В Непале избрана новая живая богиня
AP Photo/Niranjan Shrestha

В Непале выбрали новую Кумари – воплощение древней индуистской богини Таледжу. Новой живой богиней стала двухлетняя Арьятара Шакья, сменившая восьмилетнюю Тришну Шакьи. Она была торжественно отнесена близкими в храмовый комплекс Кумари Чоук.

В этом храме-дворце она проведет ближайшие годы, пока у нее не начнется половое созревание, а потом вернется к обычной жизни. Основная ее обязанность – приветствовать верующих, сидя на троне. Покидать храм она сможет только по религиозным праздникам, сидя в золотом паланкине.

На роль Кумари выбирают только девочек из буддийской касты Шакья, однако почитают ее и буддисты, и индуисты. Они должны обладать 32 признаками совершенства, в том числе звонким голосом, коровьими ресницами и цветом кожи, подобному лотосу. Чтобы доказать, что они не боится темноты, девочки должны провести ночь в храме с отрубленными головами буйволов.

