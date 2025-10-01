x
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
После взрывов в Мюнхене приостановлен пивной фестиваль "Октоберфест"

время публикации: 01 октября 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 13:31
После взрывов в Мюнхене приостановлен пивной фестиваль "Октоберфест"
AP Photo/Matthias Schrader

Полиция Мюнхена распорядилась о приостановке пивного фестиваля "Октоберфест" в связи с угрозой новых взрывов. Решение было принято после того, как утром 1 октября прогремели взрывы в мюнхенском районе Лерхенау. Фестиваль возобновит работу не ранее пяти часов вечера.

Взрывы произошли после умышленного поджога здания из-за домашнего конфликта. Прибывшие на место полицейские, согласно публикациям СМИ, обнаружили на месте тело мужчины и еще одного пострадавшего с пулевыми ранениями.

Судя по сообщениям Bild, подрыв подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, сам он погиб в результате взрыва. На месте было найдена его записка, в которой он угрожает организовать взрыв на "Октоберфесте".

"Октоберфест" – крупнейший в мире пивной фестиваль, традиционно проводящийся на лугу Терезы в центре Мюнхена. Ежегодно его посещает около шести миллионов человек. В нынешнем году он начался 20 сентября и закончится 5 октября.

