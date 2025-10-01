Утром 1 октября в Мюнхене прогремели взрывы. На месте происшествия работают полиция и пожарные, сообщает Bild.

Известно о нескольких взрывах и стрельбе в районе Лерхенау.

По данным Bild, обнаружен погибший мужчина, еще один человек получил огнестрельное ранение.

Süddeutsche Zeitung сообщает о пожаре в жилом доме после взрыва. Сгорели два стоящих перед домом автомобиля.

Граждан просят не приближаться к Лерхенауэр-штрассе.

Судя по сообщениям Bild, подрыв подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, сам он погиб в результате взрыва.