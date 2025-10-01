В Мюнхене прогремели взрывы
время публикации: 01 октября 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 09:01
Утром 1 октября в Мюнхене прогремели взрывы. На месте происшествия работают полиция и пожарные, сообщает Bild.
Известно о нескольких взрывах и стрельбе в районе Лерхенау.
По данным Bild, обнаружен погибший мужчина, еще один человек получил огнестрельное ранение.
Süddeutsche Zeitung сообщает о пожаре в жилом доме после взрыва. Сгорели два стоящих перед домом автомобиля.
Граждан просят не приближаться к Лерхенауэр-штрассе.
Судя по сообщениям Bild, подрыв подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, сам он погиб в результате взрыва.