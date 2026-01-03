Иранские хакеры заявили, что взломали телефон экс-министра юстиции Израиля Айелет Шакед

Иранская хакерская группа "Хандала", которая, как полагают в израильской системе безопасности, связана с Корпусом стражей Исламской революции, заявила, что взломала мобильный телефон бывшего министра юстиции Израиля Айелет Шакед.

В аккаунте группы в сети X были опубликованы фотографии и видео, которые, как утверждается, были извлечены из устройства iPhone 15, принадлежащего Шакед.

"В очередной раз кибермир ощутил нашу силу. На этот раз целью стала не кто иная, как Айелет Шакед", – написали хакеры. По их утверждению, в их распоряжении имеются дополнительные материалы, которые будут опубликованы в ближайшее время.