x
03 января 2026
|
последняя новость: 09:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 января 2026
|
03 января 2026
|
последняя новость: 09:07
03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские хакеры заявили, что взломали телефон экс-министра юстиции Израиля Айелет Шакед

Иран
Хакеры
время публикации: 03 января 2026 г., 08:29 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 08:38
Иранские хакеры заявили, что взломали телефон экс-министра юстиции Израиля Айелет Шакед
AP Photo/Hussein Malla

Иранская хакерская группа "Хандала", которая, как полагают в израильской системе безопасности, связана с Корпусом стражей Исламской революции, заявила, что взломала мобильный телефон бывшего министра юстиции Израиля Айелет Шакед.

В аккаунте группы в сети X были опубликованы фотографии и видео, которые, как утверждается, были извлечены из устройства iPhone 15, принадлежащего Шакед.

"В очередной раз кибермир ощутил нашу силу. На этот раз целью стала не кто иная, как Айелет Шакед", – написали хакеры. По их утверждению, в их распоряжении имеются дополнительные материалы, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

Иранские хакеры утверждают, что взломали телефон экс-главы правительства Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 ноября 2025

Иранские хакеры утверждают, что послали цветы "архитектору ядерной программы Израиля"