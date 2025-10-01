Затопления в Одессе, есть жертвы

Жертвами затоплений в Одессе и Одесской области на фоне ливней стали не менее девяти человек, в их числе один ребенок, сообщает ГСЧС Украины.

"Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, вытаскивать автомобили, откачивать воду из зданий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что утром была найдена девушка, считавшаяся пропавшей.

Спасательные и эвакуационные работы продолжаются.