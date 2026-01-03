Взрыв на горном курорте в Швейцарии. Начата публикация имен и гражданства жертв

По состоянию на утро 3 января, власти кантона Вале и полиция не публиковали список имен погибших и пострадавших в результате взрыва и пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане. Однако в СМИ начата публикация имен предполагаемых жертв этого трагического происшествия.

Известно о примерно 40 погибших и около 120 пострадавших. Среди пострадавших 71 гражданин Швейцарии, 14 граждан Франции, 11 – Италии, 4 – Сербии, а также граждане Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии. По 14 пострадавшим гражданство пока не установлено.

2 января израильский МИД сообщил, что гражданка Израиля числится пропавшей без вести в связи с пожаром на горном курорте в Швейцарии. Заявлено, что "представители израильского посольства находится на месте происшествия и поддерживает постоянную связь с местными властями". Израильтянка, считающаяся пропавшей без вести, имеет два гражданства

В СМИ названо имя одного погибшего: Эмануэле Галеппини (17 лет, гольфист из Италии, проживавший в ОАЭ). Итальянская федерация гольфа объявила на своем сайте о его смерти.

Со ссылкой на сообщения родственников в соцсетях опубликованы имена пропавших без вести: Артур Бродар (16 лет, Швейцария), Эмили Пралонг (22 года, Франция), Акилле Барози (16 лет, Италия), Кьяру Костанцо (16 лет, Италия), Шарлотта Ниддам (15 лет, Франция-Великобритания).

По данным Reuters, шесть итальянцев остаются пропавшими, 13 получают медицинскую помощь.

Сообщалось о пропавших без вести трех евреях. В зону происшествия направлены добровольцы организации ЗАКА, занимающейся поиском и сбором тел жертв терактов и катастроф.

Пострадавшие доставлены в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе, многие из них в тяжелом состоянии.

Расследование продолжается, власти подчеркивают, что признаков теракта нет.

Швейцарская прокуратура заявила, что пожар, по всей видимости, начался из-за бенгальских огней, помещенных в крышки бутылок шампанского, которые были перемещены слишком близко к потолку помещения. Однако остается непонятным, что именно взорвалось.