Под завалами жилого дома в Харькове найдены двое погибших
время публикации: 03 января 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 08:58
Под завалами жилого дома в Харькове, разрушенного в результате ракетного удара, найдены двое погибших: трехлетний ребенок и женщина, возможно, его мать.
2 января украинские власти заявили, что российская армия нанесла удар по Харькову предположительно двумя ракетами. Разрушены и повреждены были несколько жилых домов
В минобороны России заявили, что удар по Харькову не наносили.
