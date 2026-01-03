Под завалами жилого дома в Харькове найдены двое погибших

Под завалами жилого дома в Харькове, разрушенного в результате ракетного удара, найдены двое погибших: трехлетний ребенок и женщина, возможно, его мать.

2 января украинские власти заявили, что российская армия нанесла удар по Харькову предположительно двумя ракетами. Разрушены и повреждены были несколько жилых домов

В минобороны России заявили, что удар по Харькову не наносили.