03 января 2026
03 января 2026
Мир

Под завалами жилого дома в Харькове найдены двое погибших

Война в Украине
время публикации: 03 января 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 08:58
ГСЧС Украины

Под завалами жилого дома в Харькове, разрушенного в результате ракетного удара, найдены двое погибших: трехлетний ребенок и женщина, возможно, его мать.

2 января украинские власти заявили, что российская армия нанесла удар по Харькову предположительно двумя ракетами. Разрушены и повреждены были несколько жилых домов

В минобороны России заявили, что удар по Харькову не наносили.

