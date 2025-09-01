x
01 сентября 2025
Мир

Мужчина на внедорожнике протаранил ворота консульства РФ в Сиднее. Подробности

Россия
Полиция
Австралия
время публикации: 01 сентября 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 12:22
Мужчина на внедорожнике протаранил ворота консульства РФ в Сиднее. Подробности
Фото: пресс-служба консульства РФ в Сиднее

В понедельник, 1 сентября, 39-летний мужчина, управляя белым внедорожником Toyota Kluger, протаранил ворота генконсульства РФ в Сиднее. Пострадали двое сотрудников полиции (22 и 25 лет), у них легкие травмы, сообщают австралийские и российские СМИ.

В публикациях по поводу этого инцидента говорится, что речь, по всей видимости, идет о преднамеренных действиях. Задержанный дает показания.

Сотрудники генконсульства РФ не пострадали. Диппредставительство продолжает работать в штатном режиме.

По данным австралийских СМИ (9News и The Daily Telegraph), имя задержанного – Рими Абрахам. Перед тем, как протаранить ворота, он припарковался у въезда, перелез через забор, побывал на территории консульства и вернулся к машине. Когда полицейские попытались с ним поговорить, он сел за руль и протаранил ворота генконсульства РФ.

Гражданство задержанного не указано ни в одной из публикаций. Предварительно, он из штата Виктория.

Судебные слушания по этому делу намечены 2 сентября.

Мир
