Сирены тревоги в Украине в первый учебный день: угрозы удара российскими "кинжалами"
время публикации: 01 сентября 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 10:49
Утром 1 сентября, в первый учебный день, по всей Украине сработали тревожные сирены после того, как был зафиксирован взлет российских самолетов МиГ-31 – носителей аэробаллистических ракет "Кинжал".
В результате были сорваны праздничные линейки во всех школах Украины.
Очевидно, речь идет об акции устрашения.
1 сентября 2025 года 252 тысячи украинских детей пошли в первый класс.