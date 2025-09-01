x
Мир

Сирены тревоги в Украине в первый учебный день: угрозы удара российскими "кинжалами"

Война в Украине
время публикации: 01 сентября 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 10:49
Сирены тревоги в Украине в первый учебный день: угрозы удара российскими "кинжалами"
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Утром 1 сентября, в первый учебный день, по всей Украине сработали тревожные сирены после того, как был зафиксирован взлет российских самолетов МиГ-31 – носителей аэробаллистических ракет "Кинжал".

В результате были сорваны праздничные линейки во всех школах Украины.

Очевидно, речь идет об акции устрашения.

1 сентября 2025 года 252 тысячи украинских детей пошли в первый класс.

