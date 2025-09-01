"Флотилия Тунберг" вышла из Барселоны: цель – прорыв блокады Газы

"Глобальная флотилия Сумуда", именуемая в СМИ также "флотилией Тунберг", в ночь на 1 сентября вышла из Барселоны. Декларируемая цель: прорыв морской блокады Газы.

В Барселоне "флотилию" провожали тысячи сочувствующих, передает агентство Associated Press.

В настоящее время в составе "флотилии" около 20 судов. Ожидается, что еще десятки судов присоединятся к акции в портах Италии и Туниса – и в общей сложности в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, на которых будут находиться представители 44 стран.

Ожидаемое время прибытия в район около побережья Газы – 14-15 сентября.

Пропалестинские активисты заявляют, что везут в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Напомним, что гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в этом году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы". Одна из самых заметных фигур среди активистов – 22-летняя шведка Грета Тунберг, которая уже участвовала в подобной акции.

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.