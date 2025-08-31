Экс-мэр Нью-Йорка пострадал в ДТП после оказания помощи незнакомой женщине

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии в штате Нью-Гэмпшир в субботу вечером. 81-летний политик находится в больнице с переломом позвонка грудного отдела позвоночника, множественными порезами, ушибами и травмами левой руки и ноги, об этом сообщает CBS News.

По словам главы службы безопасности Джулиани Майкла Рагузы, в арендованный автомобиль экс-мэра сзади на высокой скорости врезалась другая машина.

Fox News сообщает, что инцидент произошел после того, как Джулиани остановился, чтобы помочь незнакомой женщине, ставшей жертвой семейного насилия. Он вызвал службы экстренного реагирования и оставался на месте до прибытия сотрудников полиции. После прибытия полицейских, он продолжил поездку.

Представитель Джулиани подчеркнул, что происшествие не было целенаправленным нападением, и попросил воздержаться от распространения необоснованных теорий заговора.