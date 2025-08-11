Грета Тунберг объявила о новой масштабной попытке прорыва морской блокады Газы

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в Газу на борту яхты Madleen и депортированная Израилем в июне этого года, объявила, что планируется новая масштабная акция с той же целью, в которой она намерена принять участие.

"31 августа мы начнем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газы с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании. 4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые прибудут из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран на одновременные демонстрации и акции, чтобы положить конец соучастию в этом деле в знак солидарности с палестинским народом!", – написала Тунберг в соцсети Instagram.

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. МИД Израиля сообщал: "Все пассажиры "селфи-яхты" живы и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено". Были опубликованы видео экипажа яхты и фотография довольной Греты Тунберг. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen направлена в морской порт Ашдод.

В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля.

26 июля израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксовано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.