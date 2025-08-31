Накануне новой попытки прорыва блокады Газы Грета Тунберг дала интервью телевидению Ирана

31 августа из Барселоны к берегам Газы должна направиться еще одна флотилия, цель которой – прорыв блокады сектора. Среди пропалестинских активистов на ее борту – Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в Газу на борту яхты Madleen и депортированная Израилем в июне этого года.

За день до выхода в море интервью с экоактивистской и сторонницей ХАМАСа опубликовал иранский государственный канал Press TV. "Это глобальное восстание с целью прорвать израильскую блокаду Газы, в то время, как государства ничего не делают", – сказала она.

"Когда правительства бездействуют, их место занимают люди. Мы не готовы мириться с их соучастием в геноциде, который происходит в Газе. Оккупация и геноцид, творимый Израилем, абсолютно неприемлем", – заявила активистка.