x
20 апреля 2026
Трамп: "Срок перемирия с Ираном истекает в среду вечером"

время публикации: 20 апреля 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 19:17
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью изданию Bloomberg, что продление двухнедельного перемирия с Ираном "крайне маловероятно", если до его истечения не будет достигнута договоренность.

По словам Трампа, прекращение огня, объявленное 7 апреля, заканчивается "в среду вечером по вашингтонскому времени". "Я не собираюсь торопиться ради плохой сделки. У нас сколько угодно времени", – заявил президент. На вопрос о том, возобновятся ли боевые действия в случае провала переговоров, Трамп ответил: "Если сделки не будет – безусловно". Вице-президент Джей Ди Вэнс, по словам Трампа, вылетает в Пакистан для возобновления переговоров, которые должны начаться во вторник.

Трамп также подчеркнул, что Ормузский пролив останется заблокированным до подписания соглашения. "Иранцы отчаянно хотят его открытия. Я не открою его, пока сделка не будет подписана", – заявил он. Тем временем Тегеран пока не подтвердил участие в переговорах. Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что "есть различные признаки отсутствия серьезности со стороны США в продвижении дипломатии".

