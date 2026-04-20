x
20 апреля 2026
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп заявил, что Израиль не подталкивал его к войне с Ираном

Израиль
Война с Ираном
США
Дональд Трамп
время публикации: 20 апреля 2026 г., 17:41 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 17:41
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что Израиль повлиял на его решение начать военные действия против Ирана. В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что к этому решению его привели последствия нападения 7 октября и его "многолетнее убеждение в том, что Иран ни в коем случае не должен получить ядерное оружие".

Трамп подверг резкой критике американские СМИ, заявив, что "90% того, что они говорят, – это ложь и выдуманные истории", а опросы, по его мнению, "сфальсифицированы, как и президентские выборы 2020 года".

Говоря о будущем Ирана, Трамп заявил: "Если новые лидеры Ирана окажутся достаточно умны, страну ждет великое и процветающее будущее".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
