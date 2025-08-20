x
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
последняя новость: 15:26
20 августа 2025
Мир

Гражданину России предъявлено в Германии обвинение в подготовке теракта против посольства Израиля

время публикации: 20 августа 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 14:26
Wikipedia.org. Фото: Fridolin freudenfett (Peter Kuley)

Прокуратура Германии предъявила обвинительное заключение гражданину России Ахмаду Э., который планировал совершить теракт против израильского посольства в Берлине, а также намеревался присоединиться к террористической группировке "Исламское государство".

Согласно материалам дела, он искал в интернете инструкцию по изготовлению взрывчатки в домашних условиях, но не смог найти все необходимые для этого материалы.

Он был арестован в феврале 2025 года в аэропорту Берлина при попытке вылететь в Пакистан для прохождения курса подготовки в лагерях "Исламского государства". В заявлении прокуратуры отмечается, что он также занимался переводом на русский и чеченский языки пропагандистских материалов ИГ.

Обвинительное заключение Ахмаду было предъявлено 7 августа. Он обвиняется в намерении совершить насильственный акт, угрожающий государственной безопасности и попытке присоединиться, будучи несовершеннолетним, к террористической группировке.

