Мумбаи уходит под воду: за четыре дня выпала месячная норма осадков

Проливные дожди, идущие уже несколько дней, парализовали жизнь в Мумбаи – крупнейшем городе Индии. За четыре дня здесь выпало 800 миллиметров осадков. Обычно столько не выпадает и за весь август.

В результате наводнения погиб по меньшей мере 21 человек. 19 августа спасатели пришли на помощь пассажирам монорельсового поезда. Было спасено около 600 человек, 23 из которых пострадали от удушья.

В городе объявлен красный уровень опасности. Высота воды в затопленных районах достигает одного метра. Вышла из строя канализация, что угрожает заболеваниями. Учебные заведения остаются закрытыми.