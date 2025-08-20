x
20 августа 2025


последняя новость: 14:01

Мир

Мумбаи уходит под воду: за четыре дня выпала месячная норма осадков

Индия
Наводнение
время публикации: 20 августа 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 13:40

AP Photo/ Rafiq Maqbool

Проливные дожди, идущие уже несколько дней, парализовали жизнь в Мумбаи – крупнейшем городе Индии. За четыре дня здесь выпало 800 миллиметров осадков. Обычно столько не выпадает и за весь август.

В результате наводнения погиб по меньшей мере 21 человек. 19 августа спасатели пришли на помощь пассажирам монорельсового поезда. Было спасено около 600 человек, 23 из которых пострадали от удушья.

В городе объявлен красный уровень опасности. Высота воды в затопленных районах достигает одного метра. Вышла из строя канализация, что угрожает заболеваниями. Учебные заведения остаются закрытыми.

Мир
