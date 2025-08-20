Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1274-й день войны

Минобороны РФ 20 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гаврилово, Жовтневое, Рудневка, Садки и Старая Гута Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Синельниково и Уды Харьковской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дорошовка, Новосергеевка, Ольговка и Сеньково Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, три боевые бронированные машины западного производства, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Дроновка, Миньковка, Нелеповка, Федоровка и Червоное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Приморское Запорожской области, Отрадокаменка и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 78434 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24677 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28737 орудий полевой артиллерии и минометов, 40014 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).