Генштаб ВСУ: перехвачены ракета, 62 из 93 БПЛА, есть жертвы. Минобороны РФ: сбиты 42 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 20 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 93 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили одну ракету и 62 БПЛА, запущенные российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания БПЛА в 20 локациях.

Украинская сторона сообщает, что армия РФ атаковала Павлоград, а также Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, один человек погиб и один пострадал. В Херсонский области в результате российских атак погиб один человек, еще трое получили ранения. в В Измаиле (Одесская область) повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения, возникли пожары, есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 19 августа, ночью и утром 20 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 42 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Тамбовской, Курской, Ростовской, Брянской, Орловской, Липецкой и Смоленской областей, над территорией Краснодарского края. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.