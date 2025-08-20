x
20 августа 2025
Мир

Канцелярия Макрона назвала письмо Нетаниягу об антисемитизме во Франции "гнусным и ошибочным"

Биньямин Нетаниягу
Антисемитизм
Эмманюэль Макрон
время публикации: 20 августа 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 08:50
Канцелярия Макрона назвала письмо Нетаниягу об антисемитизме во Франции "гнусным и ошибочным"
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона дала ответ на послание премьер-министра Израиля Биньямину Нетаниягу, в котором тот утверждал, что решение Макрона признать палестинское государство подлило масла в огонь антисемитизма.

Елисейский дворец называет послание Нетаниягу гнусным и ошибочным. "Франция всегда будет защищать своих еврейских граждан", – говорится в документе. Также сообщается, что послание израильского премьера не останется без ответа: "Сейчас время для серьезности и ответственности, а не для конфронтации и манипуляций".

В направленном Макрону письме Нетаниягу утверждал, что заявление президента привело к вспышке антисемитизма. "Это не дипломатия, а умиротворение. Это награда ХАМАСу, укрепляющая его в решении удерживать заложников, оно поощряет ненависть к евреям", – заявлял он, призвав адресата выступить против антисемитизма.

Напомним, что Государственный секретарь США Марко Рубио возложил на президента Франции Эммануэля Макрона часть ответственности за срыв соглашения между Израилем и ХАМАСом. Французский лидер заявил о готовности признать палестинское государство 24 июля.

"В принципе, мы договорились о прекращении огня. Израиль пошел на уступки, серьезные уступки, на которых настаивал ХАМАС. Но ХАМАС вернулся и отверг соглашение – кстати, сделав это в тот же день, когда Макрон выступил со своим заявлением. И ХАМАС сказал: "Мы выигрываем пиар-войну"", – заявил американский политик.

