Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1458-й день войны

Минобороны РФ 20 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Покровка и Харьковка Сумской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков, центра сил специальных операций ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1115 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 23 склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Миньковка Донецкой Народной Республики. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1015 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, из них восемь производства стран НАТО. Уничтожены 84 автомобиля, девять артиллерийских орудий, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов" и четырех бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2220 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 50 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Цветковое и Криничное Запорожской области. За неделю нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2415 военнослужащих, 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь станций радиоэлектронной борьбы, а также девять складов боеприпасов и материальных средств. Ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115765 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27776 танков и других боевых бронированных машин, 1669 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54816 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 177400 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).