Молдова начала процесс выхода из СНГ

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой сообщил о начале процесса денонсации соглашений, лежащих в основе ее членства в Содружестве независимых государств. Об этом политик заявил в эфире Radio Moldova.

Он отметил, что речь идет об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года, Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года и приложении к этому соглашению от 22 декабря 1991 года.

"Денонсация этих трех основных соглашений, лежащих в основе нашего членства, позволит нам сказать, что с юридической точки зрения Республика Молдова больше не является членом. Де-факто мы приостановили наше участие некоторое время назад, но юридически мы все еще были там", – сказал Попшой.

По его словам, к середине февраля будут завершены процедуры в правительстве, после чего документы направят в парламент, которому предстоит принять окончательное решение. "Эта мера проясняет правовой статус Республики Молдова по отношению к СНГ и представляет собой важный шаг в укреплении европейской ориентации страны", – добавил министр.

В общей сложности Республика Молдова подписала с СНГ 283 соглашения; 71 из них уже денонсировано, еще около 60 находятся в процессе денонсации.

Напомним, что несколько дней назад президент Молдовы Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение страны к Румынии. "Такой маленькой стране как Молдова становится все сложнее сохраниться как демократическому государству, как суверенному государству, все сложнее сопротивляться России", – сказала она.