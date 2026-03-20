У Южных Шетландских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7
время публикации: 20 марта 2026 г., 02:58 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 03:00
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в районе Южных Шетландских островов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Германский исследовательский центр геонаук (GFZ).
Согласно сообщению, эпицентр находился в южной части архипелага, а очаг залегал на глубине около 10 километров.
Сведений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.