У Южных Шетландских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в районе Южных Шетландских островов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Германский исследовательский центр геонаук (GFZ).

Согласно сообщению, эпицентр находился в южной части архипелага, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

Сведений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.