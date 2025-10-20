x
20 октября 2025
Мир

Выборы на Северном Кипре: победил противник Эрдогана, сторонник воссоединения острова

Турция
Кипр
время публикации: 20 октября 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 10:32

На президентских выборах в непризнанной Турецкой республике Северного Кипра победу одержал лидер оппозиционной Республиканской турецкой партии (РТП) Туфан Эрхюрман. Он набрал 62,76% голосов избирателей.

За нынешнего главу государства Эрсина Татара, поддерживаемого Турцией и выступающего за раздел Кипра на два государства, проголосовали 35,81% участников выборов.

"Н этих выборах нет проигравших. Это совместная победа всех нас – турецких киприотов. Я буду выполнять свои обязанности, особенно в вопросах внешней политики, в тесном контакте с Турецкой республикой, так что оснований для беспокойства нет", – заявил победитель. При этом он сообщил, что намерен возобновить переговоры о воссоединении острова.

Эрхюману 55 лет, он выпускник юридического факультета университета Анкары, в 2018-2019 годах занимал пост премьер-министра в коалиционном правительстве Северного Кипра.

Мир
