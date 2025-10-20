x
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 38 из 60 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 7 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 20 октября 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 09:31
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 20 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине три баллистические ракеты "Искандер-М" и 60 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 38 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания трех ракет и 20 ударных БПЛА в 12 локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской и Днепропетровской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 20 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 7 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, Брянской, Липецкой, Ульяновской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
