Турция обеспокоена: ПВО Кипра оснащаются израильским оружием

время публикации: 18 сентября 2025 г., 21:50 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 22:03
Wikipedia.org. Фото: Министерство обороны Индии

Кипр стремительно движется к созданию современной системы противовоздушной обороны, основой которой станут израильские установки BARAK MX производства концерна "Авиационная промышленность". Они сменят российские установки "Бук-М1-2".

Система наземного базирования способна одновременно противостоять ракетам, самолетам и беспилотным летательным аппаратам в радиусе до 150 километров. Первая партия израильских вооружений поступила на остров в конце 2024 года, вторая – в последнее время.

О приобретении BARAK MX задумывается и Греция, чья система ПВО оснащена американскими ракетами HAWK и российскими С-300. Эти планы замедлились в связи с военными действиями в секторе Газы, отмечает Greek Reporter.

Напомним, что на севере Кипра существует непризнанное марионеточное государство Турции, здесь дислоцировано около 35000 турецких военнослужащих. Оснащение вооруженных сил Кипра израильским оружием вызывает в Анкаре значительное беспокойство.

Как пишет The Times of Israel, представители министерства обороны Турции предупредили Кипр, что изменение обстановки угрожает хрупкой стабильности на острове и может повлечь за собой опасные последствия.

