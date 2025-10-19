Украинcкие БПЛА атаковали в Оренбурге крупнейший в мире газохимический комплекс

x
Украина
время публикации: 19 октября 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 14:40
В ночь на 19 октября украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Губернатор области Евгений Солнцев сообщил, что частично пострадала инфраструктура предприятия, пострадавших нет.

Оренбургский газоперерабатывающий завод считается крупнейшим в мире газохимическим комплексом. Его мощность переработки составляет 37 миллиардов кубометров газа в год.

Очевидцы также сообщают о пожаре на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки беспилотников на регион, но не стал вдаваться в подробности.

Минувшей ночью приостанавливали работу и аэропорты Самары, Оренбурга, Саратова и Уфы. Министерство обороны РФ сообщает о перехвате 45 БПЛА в воздушном пространстве России и аннексированного Крыма. 12 из них уничтожено в Самарской области.

