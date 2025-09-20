x
20 сентября 2025
|
последняя новость: 08:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 сентября 2025
|
20 сентября 2025
|
последняя новость: 08:48
20 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Франции вновь открыл для посещения башни собора Нотр-Дам

Франция
время публикации: 20 сентября 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 08:59
Президент Франции вновь открыл для посещения башни собора Нотр-Дам
AP Photo/Ludovic Marin

19 сентября президент Франции Эммануэль Макрон вновь открыл для посещения башни собора Нотр- Дам. Это один из последних этапов масштабной реконструкции собора после разрушительного пожара, сообщает ВВС.

Пожар в апреле 2019 года серьезно повредил крышу собора и его готический шпиль. На восстановление было собрано почти 846 миллионов евро, около 2000 человек работали над ремонтом и реставрацией собора.

Восстановительные работы курировал лично Макрон, который в день пожара пообещал, что парижская святыня будет отстроена и вновь открыта для публики еще до окончания его президентского срока.

Собор был снова открыт 7 декабря 2024 года. На торжественную церемонию были приглашены многие звезды и известные политики, в том числе Дональд Трамп, принц Уильям и Владимир Зеленский.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июля 2025

Река Сена в Париже вновь открыта для купания впервые с 1923 года