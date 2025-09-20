Президент Франции вновь открыл для посещения башни собора Нотр-Дам

19 сентября президент Франции Эммануэль Макрон вновь открыл для посещения башни собора Нотр- Дам. Это один из последних этапов масштабной реконструкции собора после разрушительного пожара, сообщает ВВС.

Пожар в апреле 2019 года серьезно повредил крышу собора и его готический шпиль. На восстановление было собрано почти 846 миллионов евро, около 2000 человек работали над ремонтом и реставрацией собора.

Восстановительные работы курировал лично Макрон, который в день пожара пообещал, что парижская святыня будет отстроена и вновь открыта для публики еще до окончания его президентского срока.

Собор был снова открыт 7 декабря 2024 года. На торжественную церемонию были приглашены многие звезды и известные политики, в том числе Дональд Трамп, принц Уильям и Владимир Зеленский.