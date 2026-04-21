x
21 апреля 2026
21 апреля 2026
21 апреля 2026
последняя новость: 16:15
21 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

В Одессе по подозрению в вымогательстве взятки задержаны сотрудники мобилизационного центра

Коррупция
Украина
Война в Украине
время публикации: 21 апреля 2026 г., 15:10 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 15:35
В Одессе по подозрению в вымогательстве взятки задержаны сотрудники мобилизационного центра
AP Photo/Efrem Lukatsky

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе военнослужащих Пересыпского районного ТЦК по подозрению в вымогательстве взятки в размере 50000 долларов. Согласно "Украинской правде", задержание сопровождалось погоней и стрельбой.

Мужчина, у которого работники центра мобилизации вымогали в деньги, сделал вид, что готов заплатить взятку, но обратился в СБУ. Также отмечается, что, несмотря на удостоверения участника боевых действий, ему заявляли, что, если он не заплатит, его "заберут".

В Одесском ОТЦК факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК подтвердили. В заявлении, подчеркивается, что руководство ведомства обеспечивает "полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей".

Мир
