В Одессе по подозрению в вымогательстве взятки задержаны сотрудники мобилизационного центра
время публикации: 21 апреля 2026 г., 15:10 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 15:35
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе военнослужащих Пересыпского районного ТЦК по подозрению в вымогательстве взятки в размере 50000 долларов. Согласно "Украинской правде", задержание сопровождалось погоней и стрельбой.
Мужчина, у которого работники центра мобилизации вымогали в деньги, сделал вид, что готов заплатить взятку, но обратился в СБУ. Также отмечается, что, несмотря на удостоверения участника боевых действий, ему заявляли, что, если он не заплатит, его "заберут".
В Одесском ОТЦК факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК подтвердили. В заявлении, подчеркивается, что руководство ведомства обеспечивает "полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей".