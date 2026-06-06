Секрет навигационной способности голубей скрывается в их печени

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что голуби могут ориентироваться по магнитному полю Земли благодаря особым иммунным клеткам в печени. Ученые выяснили, что макрофаги – клетки, отвечающие за переработку старых эритроцитов, – накапливают железо и приобретают магнитные свойства, позволяющие им реагировать на магнитное поле планеты.

Когда исследователи удалили эти клетки, птицы начали хуже ориентироваться и с трудом находили дорогу домой, особенно в пасмурную погоду. В солнечные дни голуби справлялись лучше, вероятно используя положение солнца как дополнительный ориентир. Способность птиц чувствовать магнитное поле Земли давно интересует ученых, однако точный механизм оставался неизвестным. Ранее исследователи предполагали, что за магниторецепцию могут отвечать светочувствительные молекулы в глазах или магнитные частицы в клюве, но убедительных доказательств этим теориям найдено не было.

Исследователи изучили различные органы птиц, включая глаза, мозг, клюв, печень и селезенку, используя методы магнитометрии и магнитной сепарации клеток. Оказалось, что именно печень содержит наибольшее количество железа и демонстрирует самый сильный магнитный отклик. Дополнительный анализ показал, что магнитными свойствами обладают именно печеночные макрофаги. С помощью электронной микроскопии ученые также обнаружили, что эти клетки расположены рядом с нервными волокнами, что может обеспечивать передачу магнитной информации в мозг.

По мнению авторов работы, открытие может изменить представления о навигации животных. Исследователи предполагают, что похожие механизмы могут существовать и у других видов, включая животных, способных ориентироваться без света, например акул. Ученые не исключают, что чувствительность к магнитным полям может быть распространена гораздо шире, чем считалось ранее.