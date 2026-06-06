Волейбол. Израильтяне удачно начали Европейскую лигу
время публикации: 06 июня 2026 г., 09:12 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 09:20
В первом матче Европейской лиги по волейболу израильтяне победили сборную Хорватии 3:1.
Счет по партиям 19:25, 25:20, 25:17, 25:19.
Сегодня наша команда сыграет со сборной Грузии. Время начала матча 21:00 (по израильскому времени).
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