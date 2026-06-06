Волейбол. Израильтяне удачно начали Европейскую лигу

В первом матче Европейской лиги по волейболу израильтяне победили сборную Хорватии 3:1.

Счет по партиям 19:25, 25:20, 25:17, 25:19.

Сегодня наша команда сыграет со сборной Грузии. Время начала матча 21:00 (по израильскому времени).