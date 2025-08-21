Генштаб ВСУ: перехвачены 31 ракета, 546 из 574 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 49 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине четыре аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, 19 крылатых ракет Х-101, 14 крылатых ракет "Калибр" и одну ракету неустановленного типа, а также 574 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили 31 ракету (в том числе один "Кинжал") и 546 БПЛА, запущенные российскими военными.

Интенсивность атаки армии РФ была очень высокой, но не рекордно высокой.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания БПЛА в 11 локациях и падения фрагментов в трех локациях. Во Львове есть погибшая и раненые, в Мукачево причинен ущерб предприятию, множество раненых. Причинен ущерб в Днепропетровской области.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 20 августа, ночью и утром 21 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 49 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Калужской и Тульской областей, на Крымом и Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.