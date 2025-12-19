ЕС согласовал кредит Украине на €90 млрд на 2026-2027 годы

Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине €90 млрд финансовой поддержки на 2026-2027 годы. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, передает Reuters.

Помощь будет оформлена как срочный кредит, обеспеченный бюджетом ЕС (с привлечением средств на рынках капитала). При этом, по словам Кошты, Украина должна будет погасить кредит только после выплаты Россией репараций, а Евросоюз "сохраняет за собой право" использовать иммобилизованные российские активы для погашения займа в будущем.

Еврокомиссии также поручено продолжить работу над механизмом так называемого "reparations loan", связанного с российскими активами.

По данным AP, первоначальная идея – напрямую привязать кредит к замороженным активам российского Центробанка в ЕС – столкнулась с юридическими и политическими препятствиями (в частности, из-за рисков судебных исков и позиции ряда стран), поэтому компромиссом стал кредит под гарантии бюджета ЕС.