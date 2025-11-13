x
13 ноября 2025




Мир

Коррупционный скандал в Украине: Зеленский ввел санкции против двух граждан Израиля

Коррупция
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 13 ноября 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 12:32
AP Photo/Andrea Rosa

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против предпринимателей Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые подозреваются в причастности к масштабной коррупционной схеме, существовавшей в украинской энергетической области.

Среди санкций – лишение государственных наград, блокирование активов, запрет на вывод капиталов, участие в приватизации, приобретение земельных участков, запрет публичных закупок и оборонных контрактов. Срок действия части санкций составляет три года, другая часть – бессрочная.

В указе отмечается, что оба они имеют израильское гражданство. Как сообщает канал "Украина 24", именно иностранным гражданством в Офисе президента объяснили введение санкций.

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика", – сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Миндич, который считается центральным фигурантом дела, был близок к президенту Зеленскому и является совладельцем студии "Квартал 95". Он покинул Украину за несколько часов до проведенного у него обыска и, по данным депутата Рады Ярослава Железняка, находится в Израиле.

