21 февраля 2026
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 106 из 120 БПЛА. МО РФ: сбиты 77 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 21 февраля 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 08:52
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 21 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 120 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 106 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 13 ударных БПЛА в 11 локациях и падения фрагментов в восьми локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 21 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 77 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Азовского моря, над Крымом, над территорией Краснодарского края, над территорией Курской, Белгородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

В ночь на 21 февраля Вооруженные силы Украины атаковали на территории Удмуртии (РФ) Воткинский завод, производящий ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник", пишет ASTRA. Местные власти сообщают об 11 раненых. Власти РФ официально не подтверждают причинение ущерба военному объекту, но заявляют о раненых в результате атаки ВСУ в Удмуртии. При этом заявляется, что цель была атакована беспилотниками. По данным украинских осинтеров, удар был нанесен не БПЛА, а ракетами "Фламинго". Подтверждений этому пока нет. Расстояние от Воткинска до границы с Украиной – почти 1500 км.

Отметим, что в заявлении минобороны РФ ничего не сказано о ночной атаке украинских БПЛА в Удмуртии.

Мир
