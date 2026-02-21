В Амурской области разбился вертолет, трое погибших

В пятницу, 20 февраля, в Амурской области разбился вертолет Robinson R44, погибли три человека. Катастрофа произошла в 130 км от села Амаранка, по пути в село Ромны.

В субботу было найдено место падения вертолета и подтверждено, что выживших нет, сообщает "Интерфакс".

Власти Ромненского округа Амурской области объявили в муниципалитете трехдневный траур.

Следствие рассматривает две основные версии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном.