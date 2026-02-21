x
21 февраля 2026
|
последняя новость: 09:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 февраля 2026
|
21 февраля 2026
|
последняя новость: 09:08
21 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Амурской области разбился вертолет, трое погибших

Россия
Погибшие
Авиакатастрофа
время публикации: 21 февраля 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 08:46
В Амурской области разбился вертолет, трое погибших
t.me/mchs28

В пятницу, 20 февраля, в Амурской области разбился вертолет Robinson R44, погибли три человека. Катастрофа произошла в 130 км от села Амаранка, по пути в село Ромны.

В субботу было найдено место падения вертолета и подтверждено, что выживших нет, сообщает "Интерфакс".

Власти Ромненского округа Амурской области объявили в муниципалитете трехдневный траур.

Следствие рассматривает две основные версии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2025

Крушение Ан-24 в Амурской области: выживших нет
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2025

Под Тындой разбился самолет с десятками людей на борту