Умер популярный американский певец и актер Meat Loaf

20 января в возрасте 74 лет умер американский певец и актер Майкл (Марвин) Ли Адай, более известный по сценическому имени Meat Loaf – лауреат премий "Грэмми", альбомы которого разошлись тиражом более 80 миллионов экземпляров.

Причина смерти его близкими не называется.

В сообщении на официальной странице Meat Loaf говорится, что он умер в окружении семьи и близких друзей, которые находились с ним в последние сутки его жизни.

Он родился 27 сентября 1947 года в Далласе (штат Техас) в семье учительницы и спившегося полицейского. Музыкальную карьеру начал в конце 60-х, перебравшись в Лос-Анджелес. Пик его славы, как певца и актера пришелся на 70-90-е годы. Одной из наиболее известных песен в исполнении Meat Loaf стала I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), вышедшая в 1993 году на альбоме Bat Out of Hell II: Back into Hell. С успехом выступал в составе различных групп и сольно, был участником знаменитого бродвейского рок-мюзикла "Волосы". Снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, включая "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (1975) и "Бойцовский клуб" (1999). Не оправдывая своего прозвища "Meat Loaf" (Мясной рулет), был вегетарианцем. Поддерживал то демократов, то республиканцев.