Клеймс Конференс: на сегодняшний день в мире живут примерно 197 тысяч евреев, переживших Холокост

В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста Клеймс Конференс (Конференция по еврейским материальным искам к Германии) опубликовала новые данные о лицах, переживших Холокост, проживающих по всему миру. Эти данные дают четкий и актуальный срез численности переживших Холокост, включая общее количество, гендерную структуру, географическое распределение, а также ключевые показатели, связанные с компенсациями и уходом.

● Сейчас в мире проживает примерно 196.600 евреев, переживших Холокост, в более чем 90 странах. Это меньше по сравнению с оценкой в 220.000 человек, которые, по данным Клеймс Конференс, были живы в январе 2025 года.

● Половина всех переживших Холокост (50 процентов) проживает в Израиле. 17 процентов живут в Западной Европе, 18 процентов в Северной Америке, при этом 16 процентов из всех переживших Холокост в мире проживают в Соединенных Штатах Америки. Около 11 процентов проживают в странах бывшего Советского Союза.

● Медианный возраст переживших Холокост составляет 87 лет. Возрастной диапазон простирается от 79 до более чем 100 лет. Чуть более 1 процента переживших Холокост достигли возраста 100 лет и старше, а 30 процентов находятся в возрасте 90 лет и старше.

● Почти все пережившие Холокост (97%) являются так называемыми "детьми Холокоста", родившимися в 1928 году и позже.

● Большинство переживших Холокост – это женщины (62%), мужчины составляют 38%.

● Около 34% переживших Холокост, примерно 68.000 человек, получают ежемесячные пенсионные выплаты, согласованные Клеймс Конференс. Остальные имеют право на разовые или ежегодные выплаты.

● 71% переживших Холокост, около 139.000 человек, в настоящее время получают или получали в течение последнего года социальные услуги, предоставляемые более чем 300 организациями, получающими гранты, администрируемые Клеймс Конференс.

● Около 66.700 человек, переживших Холокост, имели право на дополнительную поддержку из Фонда базовых потребностей Клеймс Конференс, который обеспечивает целевую продовольственную помощь наиболее экономически уязвимым пережившим Холокост, не получающим ежемесячные пенсионные выплаты.