Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Великобритания снизила уровень предупреждения об угрозах в Израиле

Великобритания
МИД
Израиль
время публикации: 21 января 2026 г., 15:38 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 15:42
Великобритания снизила уровень предупреждения об угрозах в Израиле
Toby Melville/Pool Photo via AP

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало новое сообщение, предупреждающее об опасностях путешествия в Израиль. Это уведомление менее "строгое", чем предыдущее.

"Предупреждение изменилось и теперь не гласит, что следует избегать поездок в Израиль без крайней необходимости, рекомендация теперь касается только отдельных регионов", – говорится в заявлении британского посольства в Израиле.

Предыдущее предупреждение было опубликовано 14 января. В нем британский МИД советовал воздержаться от несрочных поездок в Израиль и от любых визитов в Палестинскую автономию. Подчеркивался высокий риск из-за растущей региональной напряженности. "Эскалация может привести к нарушениям в работе транспорта и другим непредвиденным последствиям", – отмечается в документе. В сообщении указывалось, что в связи со сложившейся ситуацией в области безопасности МИД временно переместил часть своих сотрудников и членов их семей из Тель-Авива в другие места на территории Израиля. При этом посольство Великобритании продолжало работать в обычном режиме.

