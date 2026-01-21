x
Мир

Машинист сошедшего с рельсов поезда под Барселоной умер в больнице

Погибшие
Испания
Железные дороги
время публикации: 21 января 2026 г., 02:20 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 05:26
Машинист сошедшего с рельсов поезда под Барселоной умер в больнице
AP Photo/Joan Mateu Parra

Машинист пригородного поезда, который сошел с рельсов недалеко от Барселоны после обрушения подпорной стены на железнодорожные пути, скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что вечером 20 января множество людей пострадали в результате столкновения в Каталонии пригородного поезда с обломками подпорной стены. Авария произошла между станциями Сант-Садурни-д'Аноя и Хелида в провинции Барселона.

Экстренные службы сообщают о 37 пострадавших, четверо в тяжелом состоянии.

Авария произошла на 64-м километре железнодорожного полотна. Согласно первоначальным версиям, состав линии R4, следовавший между Манресой и Сант-Висенс-де-Кальдерс, врезался в обломки подпорной стены, рухнувшей в результате проливных дождей, обрушившихся на Каталонию.

На место происшествия направлены 11 бригад службы медицинской помощи и совместное подразделение с пожарными. Движение на линии R4 приостановлено.

Два дня назад, 18 января, в Испании произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни почти 40 человек. В провинции Кордова, возле населенного пункта Адамуз, сошел с рельсов и оказался на встречном пути состав частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, в него врезался поезд Renfe, шедший из Мадрида в Уэльву.

