x
21 января 2026
|
последняя новость: 22:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2026
|
21 января 2026
|
последняя новость: 22:03
21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп после беседы с генсеком NATO сообщил об отмене новых пошлин в отношении стран Европы

США
NATO
Дональд Трамп
Гренландия
время публикации: 21 января 2026 г., 22:03 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 22:11
Дональд Трамп и Марк Рютте
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп назвал продуктивной встречу с генеральным секретарем NATO, которая была посвящена будущему соглашению по Гренландии, и сообщил, что отменит введение с 1 февраля новых пошлин против ряда европейских стран.

"Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, по сути, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет отличным для США и всех стран NATO. Исходя из достигнутых договоренностей, я не буду вводить новые таможенные пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля", – написал президент США в соцсети Truth Social.

Он также написал, что продолжаются дополнительные обсуждения по вопросу создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" с учетом Гренландии. За переговоры будут отвечать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и Стив Виткофф.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 января 2026

Трамп выступил в Давосе: критика Европы, статус Гренландии и "Совет мира"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 21 января 2026

FT: конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения о выделении Украине 800 млрд долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 января 2026

Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению США