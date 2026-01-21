Трамп после беседы с генсеком NATO сообщил об отмене новых пошлин в отношении стран Европы

Президент США Дональд Трамп назвал продуктивной встречу с генеральным секретарем NATO, которая была посвящена будущему соглашению по Гренландии, и сообщил, что отменит введение с 1 февраля новых пошлин против ряда европейских стран.

"Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, по сути, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет отличным для США и всех стран NATO. Исходя из достигнутых договоренностей, я не буду вводить новые таможенные пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля", – написал президент США в соцсети Truth Social.

Он также написал, что продолжаются дополнительные обсуждения по вопросу создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" с учетом Гренландии. За переговоры будут отвечать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и Стив Виткофф.