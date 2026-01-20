Протесты в Иране продолжаются, США накапливают силы на Ближнем Востоке

Судя по сообщениям из Ирана, акции протеста, начавшиеся 28 декабря, продолжаются, хотя их интенсивность в последние дни заметно снизилась. Число жертв растет, данные о погибших противоречивы.

По данным Reuters на 20 января, власти Ирана неофициально подтверждают сведения о не менее 5000 погибших с начала волнений, включая около 500 сотрудников силовых структур. Самые ожесточенные столкновения происходили в районах компактного проживания курдов на северо-западе страны.

По данным Human Rights Activists News Agency (HRANA, США) на 19 января, в ходе протестов в Иране были убиты не менее 4029 человек, по меньшей мере 5811 человек получили серьезные ранения, арестованы 26015 участников акций протеста.

Оппозиционный ресурс Iran International ранее заявлял о десятках тысяч погибших.

В Тегеране и других регионах Ирана организовываются провластные демонстрации.

Военный сценарий

На этом фоне особое внимание уделяется подготовке США к концентрации вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln, судя по данным Marine Traffic, вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток.

Авианосец следует в сопровождении эсминцев Spruance, Michael Murphy и Frank Petersen, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk.

На авианосце Abraham Lincoln размещены три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C.

По оценке военных аналитиков, речь идет о возможной подготовке к ударам по Ирану.

В Израиле продолжается подготовка к иранской атаке, которая может последовать за американским ударом по Ирану в случае, если президент США Дональд Трамп примет подобное решение. Предполагается, что приказ Трампа может последовать в ближайшие дни.

Генеральный директор концерна "Авиационная промышленность" Боаз Леви опроверг сообщения о нехватке ракет-перехватчиков для системы ПРО "Хец-3". "Мы готовы к отражению вражеских ударов, перехватчиков достаточно для противостояния любой угрозе", – заявил он в эфире "Кан Бет". По его словам, после того, как еврейское государство столкнулось с оружейным эмбарго, производство основных узлов и комплектующих было перенесено в Израиль, а его темпы значительно возросли: предприятия работают в три смены, производство может быть еще более расширено.

Сайт Walla цитировал источник в оборонном истеблишменте, который сообщил, что с военной точки зрения положение Ирана сейчас гораздо хуже, чем перед операцией "Народ как лев". В ходе 12-дневной войны было уничтожено множество пусковых установок, складов ракет, средств ПВО, командных центров. Он также говорит об увеличении выпуска израильских средств ПВО.

После изучения опыта операции против Ирана изменена политика перехватов, повышены способности системы раннего оповещения, улучшено взаимодействие с Центральным командованием вооруженных сил США и странами региона. Отмечается также нарастание американского военного присутствия на Ближнем Востоке, в том числе средств ПВО. Это поможет защитить не только Израиль, но и американские интересы.

Командование тылом Израиля пока не публиковало новых указаний на случай возможной иранской атаки.