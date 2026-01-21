Трамп заявил, что Путин принял приглашение войти в "Совет мира"

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что президент России Владимир Путин принял приглашение войти в "Совет мира".

"Потому что мы хотим всех. Мы хотим все страны. Это величайший совет, из когда-либо собранных", – ответил Трамп на вопрос ведущего о том, почему он пригласил Путина. "Его пригласили. Он принял приглашение", – сказал Трамп о президенте РФ.

Согласно сообщениям российских СМИ, Кремль еще не принял решение. В частности, ТАСС сообщает, что Путин поручил министерству иностранных дел РФ изучить поступившее предложение о вступлении в "Совет мира" и проконсультироваться с партнерами.

Пресс-служба Кремля сообщает, что на совещании с членами Совета безопасности России Путин заявил о готовности направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. "Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов", – цитирует ТАСС президента.